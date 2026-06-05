Трамп хоче створити у Вашингтоні набережну і назвати її на свою честь

Президент США Дональд Трамп пропонує перепланування території навколо Меморіалу Лінкольна в американській столиці Вашингтоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Зокрема, Трамп розповів журналістам, що хоче створити набережну, яка дозволить пішоходам безперешкодно дістатися від тильної частини пам’ятника до східного берега річки Потомак.

"Вони хочуть назвати її "Набережна Трампа". Це прекрасний проєкт, і він з'єднає Меморіал Лінкольна прямо з Потомаком", – сказав він.

Навколо Національної алеї у Вашингтоні вже реалізується кілька будівельних проєктів.

Під час тієї ж зустрічі Трамп розповів про свій проєкт реконструкції дзеркального ставка, розташованого на схід від Меморіалу Лінкольна, і про свою пропозицію побудувати 76-метрову тріумфальну арку, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

Трамп і міністр внутрішніх справ Дуг Бьоргам, який курує реконструкцію, заявили, що ці проєкти втілюють у життя задуми щодо облаштування Національної алеї, що сягають "Плану Макміллана" 1902 року, який заклав основу для сучасної реконструкції.

Набережна поповнить довгий список будівельних проєктів Трампа, пов’язаних із визначними пам’ятками Вашингтона, під час його другого терміну.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі Білого дому для реалізації його ідеї з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.