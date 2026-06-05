Литва пропонує США посилити співпрацю у боротьбі з безпілотниками

Міністр оборони Литви Робертас Каунас запропонував Сполученим Штатам посилити двосторонню співпрацю у боротьбі із загрозами, що створюються безпілотниками.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ця пропозиція пролунала під час зустрічі міністра з очільником Бюро Національної гвардії США генералом Стівеном Нордгаусом, який прибув до Литви.

Сторони обговорювали двосторонню співпрацю оборонних промисловостей двох країн та підтримку України. Вони домовилися шукати шляхи для проведення частішого обміну передовим досвідом та зміцнення компетенцій у сфері нових технологій, йдеться у повідомленні литовського Міноборони.

За даними відомства, під час зустрічі Каунас висловив бажання розширити співпрацю у боротьбі з безпілотниками, включаючи експериментальні технології, як з Національною гвардією Пенсильванії, так і з іншими військовими підрозділами США.

"Зі свого боку, Литва продовжує принципово розділяти тягар зміцнення безпеки – союзники позитивно сприйняли новину про готовність Литви приєднатися до дій під керівництвом США в Ормузькій протоці, надавши можливості з розмінування", – заявив міністр.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.

Писали, що Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.

Також повідомлялося, що у Литві системи боротьби з повітряними кулями, які переносять контрабанду, будуть адаптовані для перехоплення дронів.