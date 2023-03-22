Держсекретар США прокоментував поведінку Китаю у війні РФ проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив законодавцям, що Китай "дуже уважно" стежить за тим, як Вашингтон і світ реагують на вторгнення Росії в Україну, вплив якого, за його словами, відчувається в Азії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи після візиту до Москви президента Китаю Сі Цзіньпіна, Блінкен заявив, що якщо Росії буде дозволено безкарно нападати на свого сусіда, це "відкриє скриньку Пандори" для потенційних агресорів і призведе до "світу конфліктів".

"Ставки в Україні виходять далеко за межі України ... Я думаю, що війна має глибокий вплив в Азії, наприклад", - сказав Блінкен, зазначивши, що Японія і Південна Корея є основними прихильниками України у регіоні.

Вторгнення Росії призвело до дебатів про те, як війна вплине на військове мислення Китаю щодо Тайваню, самоврядного острова, який Пекін вважає суверенною китайською територією.

"Я думаю, що якщо Китай дивиться на це - а вони стежать за цим дуже уважно - то зробить висновки про те, як світ об'єднується або не об'єднується, щоб протистояти цій агресії", - сказав Блінкен на слуханнях у підкомітеті з питань асигнувань Сенату США.

У понеділок і вівторок лідер Китаю перебував у Москві з візитом.

Блінкен заявив, що політична і матеріальна підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона, але додав, що Вашингтон ще не бачив доказів того, що Пекін надає Москві летальну допомогу для ведення війни.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.