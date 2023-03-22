Госсекретарь США прокомментировал поведение Китая в войне РФ против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил законодателям, что Китай "очень внимательно" следит за тем, как Вашингтон и мир реагируют на вторжение России в Украину, влияние которого, по его словам, ощущается в Азии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на слушаниях в подкомитете по вопросам ассигнований Сената США после визита в Москву президента Китая Си Цзиньпина, Блинкен заявил, что если России будет разрешено безнаказанно нападать на своего соседа, это "откроет ящик Пандоры" для потенциальных агрессоров и приведет к "миру конфликтов".

"Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины ... Я думаю, что война имеет глубокое влияние в Азии, например", - сказал Блинкен, отметив, что Япония и Южная Корея являются основными сторонниками Украины в регионе.

Вторжение России привело к дебатам о том, как война повлияет на военное мышление Китая в отношении Тайваня, самоуправляемого острова, который Пекин считает суверенной китайской территорией. Блинкен отметил в этом контексте, что Китай внимательно отслеживает реакцию мира на войну РФ.

"Я думаю, что если Китай смотрит на это - а они следят за этим очень внимательно - то сделает выводы о том, как мир объединяется или не объединяется, чтобы противостоять этой агрессии", - сказал Блинкен на слушаниях в подкомитете по вопросам ассигнований Сената США.

В понедельник и вторник лидер Китая находился в Москве с визитом.

Блинкен заявил, что политическая и материальная поддержка Китаем России противоречит интересам Вашингтона, но добавил, что Вашингтон еще не видел доказательств того, что Пекин предоставляет Москве летальную помощь для ведения войны.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.