Саміт ЄС у Брюсселі обговорить надання боєприпасів Україні і реформу енергоринку

Глави держав та урядів ЄС збираються у четвер у Брюсселі на весняний саміт: однією з тем обговорень є питання допомоги Україні боєприпасами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

На початку саміту має відбутися обмін думками з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а потім по відеозв'язку до них має приєднатися президент України Володимир Зеленський.

Узгоджені поставки боєприпасів в Україну також будуть темою саміту, але є суперечки в інших сферах: німецька блокада відключення двигунів внутрішнього згоряння та реформа ринку електроенергії.

Після нападу Росії на Україну ціни на газ не лише злетіли до небес, але й на електроенергію. Багато країн ЄС, особливо на півдні, воліли б покінчити з прив'язкою цін на електроенергію і газ. Але Єврокомісія не хоче йти так далеко.

На думку ЄК, довгострокові контракти на постачання покликані утримувати ціни стабільними в довгостроковій перспективі. Крім того, Єврокомісія хоче дозволити країнам ЄС щедріше сприяти виробництву дешевої енергії. Наприклад, інвестиції в "зелену" електроенергію, а також в атомну енергетику. Для таких країн, як Португалія чи Іспанія, цього недостатньо. Інші, такі як Німеччина, Фінляндія чи Нідерланди, попереджають про недоліки і вимагають спочатку ретельно вивчити можливі наслідки цієї реформи.

Крім того, йтиметься про новий проєкт зі спільної закупівлі боєприпасів для України і поповнення власних запасів.

Серед питань порядку денного на найближчі два дні є притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, подальше посилення колективного тиску на Росію, використання заморожених активів для відновлення України, глобальна продовольча безпека.

Нагадаємо, 20 березня Рада Європейського Союзу схвалила план надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.на загальну суму 2 млрд євро.

Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.