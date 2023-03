Боррель уточнив деталі "історичного рішення" ЄС про закупівлю боєприпасів Україні

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив досягнення домовленості щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Історичне рішення. За моєю пропозицією держави-члени ЄС погодились надати один мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців", – написав Боррель у Twitter.

Він уточнив, що план буде втілюватись у трьох напрямках.

По-перше, з Європейського фонду миру буде виділений 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів; по-друге, ще стільки ж буде скеровано на спільні закупівлі боєприпасів; і по-третє, держави ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

