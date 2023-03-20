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Боррель уточнив деталі "історичного рішення" ЄС про закупівлю боєприпасів Україні

Понеділок, 20 березня 2023, 17:32

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив досягнення домовленості щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Історичне рішення. За моєю пропозицією держави-члени ЄС погодились надати один мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців", – написав Боррель у Twitter.

Він уточнив, що план буде втілюватись у трьох напрямках.

По-перше, з Європейського фонду миру буде виділений 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів; по-друге, ще стільки ж буде скеровано на спільні закупівлі боєприпасів; і по-третє, держави ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

Раніше неофіційно стало відомо, що на засіданні Ради ЄС міністри досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. 

Головний дипломат ЄС перед тим публічно розповідав, що йдеться про план з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро. Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців. 

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