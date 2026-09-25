В ЄС погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Фонду миру для України

Країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Про це у своєму Х написала висока представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас підкреслила, що це "хороша новина для України і погана – для Росії".

За її словами, 900 млн євро призначені для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

Ще мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання.

А 4,7 млрд євро підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України, поінформувала глава європейської дипломатії.

"Гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України. Європа ж робить навпаки", – резюмувала Каллас.

Остаточне рішення має бути прийняте міністрами оборони країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС в понеділок.

Водночас невирішеним залишається розподіл 4,7 млрд між державами-членами та скільки коштів з цієї суми буде передано Україні.

Каллас раніше заявила, що працює з урядами держав-членів Євросоюзу над виділенням Україні ще 1 млрд євро на військові потреби з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, Німеччина раніше заявила, що 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, мають бути повністю передані Україні – але не усі держави ЄС це підтримують.

Раніше стало відомо, що Угорщина знімає вето з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і міністри оборони ЄС вже обговорили, як їх можна використати на користь України.