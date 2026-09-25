Фінська депутатка застерегла політиків від перетворення на "маріонеток ШІ"

Депутатка фінського парламенту від "Лівого союзу" Анна Контула застерегла законодавців від сліпого використання штучного інтелекту у своїй роботі.

Про це вона сказала в ефірі подкасту Uutispodcast фінської телерадіокомпанії Yle, пише "Європейська правда".

Контула зазначила, що використання ШІ стає дедалі помітнішим у залі пленарних засідань парламенту.

"Дехто використовує його як інструмент для узагальнення, який може стискати великі обсяги матеріалу. Інші безпосередньо пишуть промови за допомогою ШІ. Я чула, що під час підготовки законопроєктів і консультацій уже почали використовувати заяви, згенеровані ШІ", – сказала вона.

При цьому, підкреслила Контула, політики мають обмежені можливості впливати на наслідки розвитку ШІ.

"Політики пропонують регулювання як спосіб розв’язання ризиків, пов’язаних із ШІ, тому що більше нам запропонувати нічого", – зазначила вона.

Водночас депутатка додала, що дедалі ширше використання ШІ в політиці не є суто негативним явищем, адже він може допомагати зменшувати навантаження та виконувати більш рутинні завдання. Однак вона застерегла від небезпеки перетворення політиків на "маріонеток ШІ".

"ШІ створює урядовий законопроєкт. Потім він надходить до комітету, де ШІ готує позицію комітету та думки меншості, а на пленарному засіданні законодавчу ініціативу частково обговорюють за допомогою промов, згенерованих ШІ. Тож якщо ШІ готує текст і зачитує його, то який взагалі сенс у цьому тексті?" – сказала Контула.

Нагадаємо, Європейська комісія 31 серпня посилила контроль за ChatGPT.

У липні стало відомо, що Європейський Союз створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.