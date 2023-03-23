Саммит ЕС в Брюсселе обсудит предоставление боеприпасов Украине и реформу энергорынка

Главы государств и правительств ЕС собираются в четверг в Брюсселе на весенний саммит: одной из тем обсуждений является вопрос помощи Украине боеприпасами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

В начале саммита должен состояться обмен мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а затем по видеосвязи к ним должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Согласованные поставки боеприпасов в Украину также будут темой саммита, но есть споры в других сферах: немецкая блокада отключения двигателей внутреннего сгорания и реформа рынка электроэнергии.

После нападения России на Украину цены на газ не только взлетели до небес, но и на электроэнергию. Многие страны ЕС, особенно на юге, предпочли бы покончить с привязкой цен на электроэнергию и газ. Но Еврокомиссия не хочет идти так далеко.

По мнению ЕК, долгосрочные контракты на поставку призваны удерживать цены стабильными в долгосрочной перспективе. Кроме того, Еврокомиссия хочет позволить странам ЕС более щедро способствовать производству дешевой энергии. Например, инвестиции в "зеленую" электроэнергию, а также в атомную энергетику. Для таких стран, как Португалия или Испания, этого недостаточно. Другие, такие как Германия, Финляндия или Нидерланды, предупреждают о недостатках и требуют сначала тщательно изучить возможные последствия этой реформы.

Кроме того, речь пойдет о новом проекте по совместной закупке боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов.

Среди вопросов повестки дня на ближайшие два дня является привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, дальнейшее усиление коллективного давления на Россию, использование замороженных активов для восстановления Украины, глобальная продовольственная безопасность.

Напомним, 20 марта Совет Европейского Союза одобрил план предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.

Его цель, во-первых - это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, введение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих - быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.