Мінагрополітики перевіряє можливу заборону Польщі на зберігання транзитного зерна з України

Міністерство агрополітики України повідомило, що перевіряє інформацію щодо можливого обмеження польською митницею використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке прямує транзитом через Польщу на експорт до третіх країн.

Про це у міністерстві повідомили у п’ятницю, 25 вересня, пише "Європейська правда".

Мінагрополітики вивчає ситуацію та встановлює, чи дійсно є системні обмеження і на яких саме об'єктах.

Напередодні Українська зернова асоціація закликала Мінагрополітики перевірити інформацію про нібито запроваджену польською митницею усну заборону на використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання транзитного українського зерна.

За даними учасників ринку, про таке обмеження їм повідомили 8 вересня польський залізничний термінал і транспортні компанії, однак жодного офіційного письмового рішення з цього приводу не надали.

Українська зернова асоціація наголошує, що тимчасове зберігання зерна є необхідною частиною залізничного транзиту через Польщу. Українське зерно, яке надходить у вагонах широкої колії, необхідно перевантажувати у вагони європейської колії. Здійснювати таке перевантаження безперервно неможливо через нерівномірне надходження вагонів, доступність рухомого складу, локомотивів та перевантажувальних потужностей.

Саме тому митні склади та силоси фактично виконують функцію логістичного буфера, який дозволяє синхронізувати прибуття зерна з України, його перевантаження та подальше відправлення до кінцевих покупців у країнах ЄС та на інших ринках.

У міністерстві зазначили, що відповідно до польського розпорядження від 15 вересня 2023 року щодо окремих українських аграрних товарів діє заборона на ввезення до Польщі, водночас їхній транзит через територію країни дозволений. Саме тому питання використання митних складів для тимчасового зберігання транзитного вантажу потребує чіткого врегулювання.

Днями висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала РФ зупинити атаки на українське зерно в Чорному морі для відновлення зернового експорту та запобігання світової продовольчої кризи.

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