У Словаччині уряду Фіцо загрожує втрата більшості у парламенті

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у п'ятницю, що його уряд може втратити свою незначну більшість у парламенті через конфлікт в одній із менших партій керівної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фіцо вже кілька місяців намагається приборкати внутрішні суперечки в ультраправій, проросійській Словацькій національній партії (SNS).

Лідер партії Андрей Данко вимагає відставки міністра охорони довкілля Томаша Тараби, якого спочатку висунула саме його партія.

Тараба натякнув, що після свого відходу з уряду може утворити нову фракцію разом з іншими депутатами, що позбавить уряд Фіцо трипартійної більшості у парламенті, який налічує 150 депутатів.

"Це кадрове рішення SNS призведе до втрати парламентської більшості. Тому я прошу голову SNS та його міністра охорони довкілля Томаша Тарабу, які пообіцяли підтримку цьому уряду, надати гарантії щодо збереження більшості", – сказав Фіцо.

У п’ятницю Фіцо заявив, що відкличе свою пропозицію про звільнення Тараби, яку він подав президенту країни, якщо всередині партії не буде досягнуто згоди.

Такий крок перекине м’яч назад до керівництва SNS, змусивши його або погодитися на те, щоб Тараба залишився на посаді, або припинити підтримку уряду.

Внутрішні суперечки між партнерами можуть, у найгіршому випадку, призвести до падіння уряду. Вони також можуть прискорити проведення виборів, якщо на це погодиться переважна більшість парламентарів.

Нагадаємо, нещодавно уряд Словаччини схвалив проєкт поправки до конституції, яка передбачає можливість дострокового розпуску Національної ради через референдум.

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