Влада однієї з провінцій Туреччини заборонила годувати безпритульних тварин

Влада східної турецької провінції Ерзурум заборонила годувати безпритульних тварин на вулицях відповідно до рішення провінційної Ради з питань захисту тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Рада ухвалила це рішення на засіданні під головуванням губернатора Айдина Баруша.

У заяві зазначається, що годування може призвести до того, що безпритульні тварини будуть скупчуватися в певних районах, оселятися там і розмножуватися.

Районні муніципалітети контролюватимуть дотримання цієї заборони.

Голови мікрорайонів, підрозділи поліції та жандармерії повинні виявляти безпритульних тварин і повідомляти про них до відповідних муніципалітетів.

Районні губернатори надсилатимуть щомісячні звіти про перевірки та пов’язану з цим роботу до Управління з охорони природи та національних парків Ерзурума.

Це рішення було ухвалено на тлі дискусії щодо ставлення Туреччини до безпритульних тварин після внесення змін до Закону про захист тварин у 2024 році.

Ці зміни поклали на муніципалітети та інші місцеві органи влади більшу відповідальність за вилов безпритульних собак, а також за надання їм притулку та догляду.

Як повідомило Міністерство сільського та лісового господарства, згодом були видані правила, що визначають порядок вилову безпритульних тварин, їх доставки до притулків та догляду за ними.

У серпні 2025 року Турецький союз адвокатських колегій попередив, що відлов безпритульних тварин набув масового характеру. Він навів приклади загибелі тварин у притулках через неналежний догляд, а також повідомлення про недбале поводження, недостатнє годування та погані умови під час транспортування.

У своїх загальних правових рекомендаціях Федерація із захисту прав тварин (HAYTAP) стверджувала, що годування безпритульних тварин не є злочином відповідно до чинного законодавства про захист тварин. Вона закликала місцеві органи влади співпрацювати з волонтерами, а також підтримала створення спеціально відведених місць для годування та встановлення графіку годування.

Нагадаємо, у липні під час саміту НАТО в Анкарі поліція звернулася до муніципалітетів із проханням прибрати безпритульних собак з вулиць.