В українця, підозрюваного у вбивстві священника в Польщі, виявили психічні розлади
Психічний стан українця Ігоря М., який був затриманий 24 вересня після нападу на монастир у польському Ярославі, не дозволяє провести його допит та пред’явити йому звинувачення.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24, повідомила речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич.
Психіатри встановили, що Ігор М. у поточному стані психічного здоров’я виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів, зазначила речниця.
"Сьогодні та найближчим часом ми точно не проводитимемо слідчі дії за участю підозрюваного Ігоря М.", – сказала Тацюх-Курасевич.
Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв’язку, пояснила прокурорка.
"Наразі підозрюваний потребує призначення антипсихотичного лікування", – додала вона.
Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту щодо 31-річного українця. Ігор М. наразі перебуває в психіатричній лікарні.
Районна прокуратура в Ярославі готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Цей захід доведеться застосовувати в умовах лікарні.
24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.
У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад.
В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного.
Президент Володимир Зеленський шокований нападом у Ярославі та розраховує на швидке і ретельне розслідування злочину.