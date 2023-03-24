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Офісу Макрона довелось пояснити, чому він зняв "розкішний годинник" під час інтерв’ю про пенсійну реформу

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П'ятниця, 24 березня 2023, 23:11

У Франції в четвер тривало обговорення моменту під час інтерв’ю президента Емманюеля Макрона, на якому той знімає з руки годинника – критики заявили, що він це зробив, оскільки говорив про суперечливу пенсійну реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Макрон дав інтерв’ю телеканалам TF1 та France 2, в якому ведучі заговорили про непопулярну пенсійну реформу та її ухвалення в обхід парламенту, яка викликала масштабні протести в суспільстві.

На моменті, коли в президента Франції питають про легітимність профспілок, він непомітно просовує руки під стіл, а коли виймає, на його лівому зап'ясті вже немає годинника – хоча від початку інтерв'ю він часто з'являється на екрані.

Якщо придивитись до відео, то можна побачити, як Макрон знімає годинника й потім кладе його під стіл праворуч від себе.

Цей жест французького президента дав його критикам підстави вважати, що той відірваний від народу.

"У момент розмови про "людей з мінімальним доходом", які "ніколи не мали такої великої купівельної спроможності", він непомітно ховає під стіл свій розкішний годинник. Ця людина – посміховисько", – заявила депутатка від лівої партії "Франція нескорена" Клеманс Гетте.

Єлисейський палац на запит видання L'Indépendant заявив, що Макрон зняв годинника під час інтерв’ю, бо той бився об стіл і видавав цокання. А ще там підкреслили, що аксесуар узагалі не "дорогий", як пишуть критики президента.

"Усупереч тому, що говорять у соціальних мережах, цей годинник явно не коштує 80 тисяч євро… Президент Республіки носить годинник Bell & Ross BRV192, оздоблений гербом Президента Республіки", – заявили в офісі Макрона.

Годинник продається на сайті виробника за ціною 2400 євро. Крім того, Макрон його часто носить на різноманітні події – наприклад, на фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі або під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.

У Франції понад мільйон людей протестували через пенсійну реформу, дійшло до заворушень

Як відомо, протести проти пенсійної реформи є найсерйознішим викликом владі Франції з часів повстання "жовтих жилетів" чотири роки тому. Опитування показують, що переважна більшість французів виступають проти пенсійного законодавства і рішення уряду проштовхнути його через парламент без голосування.

Виступаючи в середу, Макрон залишився при своїй думці, заявивши, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року. Він відкинув заклики звільнити прем'єр-міністра Елізабет Борн, яка була в авангарді пенсійної реформи.

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Франція Макрон ЄвроЖиття

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