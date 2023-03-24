Офісу Макрона довелось пояснити, чому він зняв "розкішний годинник" під час інтерв’ю про пенсійну реформу

У Франції в четвер тривало обговорення моменту під час інтерв’ю президента Емманюеля Макрона, на якому той знімає з руки годинника – критики заявили, що він це зробив, оскільки говорив про суперечливу пенсійну реформу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Макрон дав інтерв’ю телеканалам TF1 та France 2, в якому ведучі заговорили про непопулярну пенсійну реформу та її ухвалення в обхід парламенту, яка викликала масштабні протести в суспільстві.

На моменті, коли в президента Франції питають про легітимність профспілок, він непомітно просовує руки під стіл, а коли виймає, на його лівому зап'ясті вже немає годинника – хоча від початку інтерв'ю він часто з'являється на екрані.

Якщо придивитись до відео, то можна побачити, як Макрон знімає годинника й потім кладе його під стіл праворуч від себе.

Цей жест французького президента дав його критикам підстави вважати, що той відірваний від народу.

"У момент розмови про "людей з мінімальним доходом", які "ніколи не мали такої великої купівельної спроможності", він непомітно ховає під стіл свій розкішний годинник. Ця людина – посміховисько", – заявила депутатка від лівої партії "Франція нескорена" Клеманс Гетте.

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :



Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.



Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

Єлисейський палац на запит видання L'Indépendant заявив, що Макрон зняв годинника під час інтерв’ю, бо той бився об стіл і видавав цокання. А ще там підкреслили, що аксесуар узагалі не "дорогий", як пишуть критики президента.

"Усупереч тому, що говорять у соціальних мережах, цей годинник явно не коштує 80 тисяч євро… Президент Республіки носить годинник Bell & Ross BRV192, оздоблений гербом Президента Республіки", – заявили в офісі Макрона.

Годинник продається на сайті виробника за ціною 2400 євро. Крім того, Макрон його часто носить на різноманітні події – наприклад, на фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі або під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.

Як відомо, протести проти пенсійної реформи є найсерйознішим викликом владі Франції з часів повстання "жовтих жилетів" чотири роки тому. Опитування показують, що переважна більшість французів виступають проти пенсійного законодавства і рішення уряду проштовхнути його через парламент без голосування.

Виступаючи в середу, Макрон залишився при своїй думці, заявивши, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року. Він відкинув заклики звільнити прем'єр-міністра Елізабет Борн, яка була в авангарді пенсійної реформи.