Офісу Макрона довелось пояснити, чому він зняв "розкішний годинник" під час інтерв’ю про пенсійну реформу
П'ятниця, 24 березня 2023, 23:11
У Франції в четвер тривало обговорення моменту під час інтерв’ю президента Емманюеля Макрона, на якому той знімає з руки годинника – критики заявили, що він це зробив, оскільки говорив про суперечливу пенсійну реформу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У середу Макрон дав інтерв’ю телеканалам TF1 та France 2, в якому ведучі заговорили про непопулярну пенсійну реформу та її ухвалення в обхід парламенту, яка викликала масштабні протести в суспільстві.
На моменті, коли в президента Франції питають про легітимність профспілок, він непомітно просовує руки під стіл, а коли виймає, на його лівому зап'ясті вже немає годинника – хоча від початку інтерв'ю він часто з'являється на екрані.
Якщо придивитись до відео, то можна побачити, як Макрон знімає годинника й потім кладе його під стіл праворуч від себе.
Цей жест французького президента дав його критикам підстави вважати, що той відірваний від народу.
"У момент розмови про "людей з мінімальним доходом", які "ніколи не мали такої великої купівельної спроможності", він непомітно ховає під стіл свій розкішний годинник. Ця людина – посміховисько", – заявила депутатка від лівої партії "Франція нескорена" Клеманс Гетте.
C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023
Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.
Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n
Єлисейський палац на запит видання L'Indépendant заявив, що Макрон зняв годинника під час інтерв’ю, бо той бився об стіл і видавав цокання. А ще там підкреслили, що аксесуар узагалі не "дорогий", як пишуть критики президента.
"Усупереч тому, що говорять у соціальних мережах, цей годинник явно не коштує 80 тисяч євро… Президент Республіки носить годинник Bell & Ross BRV192, оздоблений гербом Президента Республіки", – заявили в офісі Макрона.
Годинник продається на сайті виробника за ціною 2400 євро. Крім того, Макрон його часто носить на різноманітні події – наприклад, на фінал Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі або під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.
Як відомо, протести проти пенсійної реформи є найсерйознішим викликом владі Франції з часів повстання "жовтих жилетів" чотири роки тому. Опитування показують, що переважна більшість французів виступають проти пенсійного законодавства і рішення уряду проштовхнути його через парламент без голосування.
Виступаючи в середу, Макрон залишився при своїй думці, заявивши, що новий закон необхідний і набуде чинності пізніше цього року. Він відкинув заклики звільнити прем'єр-міністра Елізабет Борн, яка була в авангарді пенсійної реформи.