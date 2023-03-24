Офису Макрона пришлось объяснить, почему он снял "роскошные часы" во время интервью о пенсионной реформе

Во Франции в четверг продолжалось обсуждение момента во время интервью президента Эмманюэля Макрона, на котором тот снимает с руки часы - критики заявили, что он это сделал, поскольку говорил о противоречивой пенсионной реформе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором ведущие заговорили о непопулярной пенсионной реформе и ее принятии в обход парламента, которая вызвала масштабные протесты в обществе.

На моменте, когда у президента Франции спрашивают о легитимности профсоюзов, он незаметно просовывает руки под стол, а когда вынимает, на его левом запястье уже нет часов - хотя с начала интервью они часто появляются на экране.

Если присмотреться к видео, то можно увидеть, как Макрон снимает часы и затем кладет их под стол справа от себя.

Этот жест французского президента дал его критикам основания считать, что тот оторван от народа.

"В момент разговора о "людях с минимальным доходом", которые "никогда не имели такой большой покупательной способности", он незаметно прячет под стол свои роскошные часы. Этот человек - посмешище", - заявила депутат от левой партии "Франция непокоренная" Клеманс Гетте.

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :



Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.



Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

Елисейский дворец на запрос издания L'Indépendant заявил, что Макрон снял часы во время интервью, потому что те бились об стол и издавали тиканье. А еще там подчеркнули, что аксессуар вообще не "дорогой", как пишут критики президента.

"Вопреки тому, что говорят в социальных сетях, эти часы явно не стоят 80 тысяч евро... Президент Республики носит часы Bell & Ross BRV192, украшенные гербом Президента Республики", - заявили в офисе Макрона.

Часы продаются на сайте производителя по цене 2400 евро. Кроме того, Макрон их часто носит на различные события - например, на финал Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре или во время государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года.

Как известно, протесты против пенсионной реформы являются самым серьезным вызовом властям Франции со времен восстания "желтых жилетов" четыре года назад. Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступают против пенсионного законодательства и решения правительства протолкнуть его через парламент без голосования.

Выступая в среду, Макрон остался при своем мнении, заявив, что новый закон необходим и вступит в силу позже в этом году. Он отверг призывы уволить премьер-министра Элизабет Борн, которая была в авангарде пенсионной реформы.