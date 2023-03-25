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На заході Франції на мітингу проти створення водосховища дійшло до насильницьких сутичок

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Субота, 25 березня 2023, 16:31

У суботу на заході Франції поліція зіткнулася з протестувальниками, які виступали проти створення великого водосховища для зрошення сільськогосподарських угідь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого водосховища в сільському районі Сен-Соліне, де в жовтні минулого року подібна акція протесту призвела до насильства і поранень.

Противники вийшли на марш у суботу, незважаючи на заборону на зібрання в районі Сен-Соліне.

Еммануель Дюбі, префект прилеглого регіону, заявив, що серед протестувальників, яких, за різними оцінками, було щонайменше 6 000, близько тисячі радикально налаштованих осіб.

 

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відігнати деяких протестувальників, які кидали феєрверки та інші снаряди, перебігаючи поля, щоб наблизитися до огородженої території будівництва. Щонайменше дві поліцейські машини загорілися.

За словами міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманена, уряд направив на демонстрацію понад 3 000 поліцейських.

Протест проти іригаційного проєкту відбувся після тижневих демонстрацій у Франції проти пенсійної реформи, які набули насильницького характеру після того, як уряд проштовхнув закон без остаточного голосування в парламенті.

 

Найсильніша в історії Франції посуха минулого літа загострила дебати щодо водних ресурсів у найбільшому сільськогосподарському секторі Європейського Союзу.

Прихильники кажуть, що штучні водосховища - це спосіб ефективно використовувати воду в разі потреби, в той час як критики стверджують, що вони занадто великі і сприяють великим фермам.

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Франція

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