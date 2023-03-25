На западе Франции на митинге против создания водохранилища дошло до насильственных столкновений

В субботу на западе Франции полиция столкнулась с протестующими, которые выступали против создания большого водохранилища для орошения сельскохозяйственных угодий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Тысячи протестующих собрались на месте запланированного водохранилища в сельском районе Сен-Солине, где в октябре прошлого года подобная акция протеста привела к насилию и ранениям.

Противники вышли на марш в субботу, несмотря на запрет на собрания в районе Сен-Солине.

Эммануэль Дюби, префект близлежащего региона, заявил, что среди протестующих, которых, по разным оценкам, было по меньшей мере 6 000, около тысячи радикально настроенных лиц.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы отогнать некоторых протестующих, которые бросали фейерверки и другие снаряды, перебегая поля, чтобы приблизиться к огражденной территории строительства. По меньшей мере две полицейские машины загорелись.

По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманена, правительство направило на демонстрацию более 3 000 полицейских.

Протест против ирригационного проекта состоялся после недельных демонстраций во Франции против пенсионной реформы, которые приобрели насильственный характер после того, как правительство протолкнуло закон без окончательного голосования в парламенте.

Самая сильная в истории Франции засуха прошлым летом обострила дебаты о водных ресурсах в крупнейшем сельскохозяйственном секторе Европейского Союза.

Сторонники говорят, что искусственные водохранилища - это способ эффективно использовать воду в случае необходимости, в то время как критики утверждают, что они слишком большие и способствуют крупным фермам.