У Німеччині проходить найбільший за 30 років страйк транспортників

У Німеччині в понеділок, 27 березня, розпочався масштабний попереджувальний страйк працівників транспорту, який називають найбільшим за останні 30 років.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Страйк відбувається за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.

У понеділок скасовані практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн.

Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але у аеропорти інших міст Німеччини, де відбуваються страйки, літаки не вилітають.

Залізничний концерн Deutsche Bahn також повідомив про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. При цьому в компанії очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня.

Не курсуватиме більшість приміських поїздів, оскільки їхній оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

У семи регіонах Німеччини скасували рух частини громадського транспорту. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессен, Нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальц, Саксонію і Північний Рейн - Вестфалію. У регіонах діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

До страйку приєднався і оператор автобанів Німеччини. Водночас, компанія відкинула побоювання про закриття тунелів, пославшись на заплановані угоди про аварійно-рятувальні служби.

Очікується, що в страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілки хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати.

Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

Страйк стане найбільшим у Німеччині з 1992 року, наголосив глава Verdi Франк Вернеке. Він відбувається одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який заплановано на 27-29 березня в Потсдамі.

На початку березня профспілка Verdi паралізувала роботу кількох північнонімецьких аеропортів через безрезультатні переговори про оплату праці.