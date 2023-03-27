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Глава МЗС Латвії про ядерні плани Росії щодо Білорусі: "Країна стає воєнним округом РФ"

Понеділок, 27 березня 2023, 09:06

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій після заяв Москви про наміри розмістити у Білорусі ядерну зброю. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Рінкевичс зазначив, що ядерні плани Росії щодо Білорусі є черговою ознакою її зближення з Кремлем. 

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для збройних сил ЗС РФ. Євросоюз та Група семи мають застосувати більше санкцій проти Росії та режиму Лукашенка і закрити усі лазівки у вже застосованих обмеженнях", - зазначив міністр закордонних справ Латвії. 

Литва також заявила, що вимагатиме нових санкцій у зв'язку з планами Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін у суботу 27 березня порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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Війна з РФ Білорусь Латвія

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