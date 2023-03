Глава МЗС Латвії про ядерні плани Росії щодо Білорусі: "Країна стає воєнним округом РФ"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій після заяв Москви про наміри розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Рінкевичс зазначив, що ядерні плани Росії щодо Білорусі є черговою ознакою її зближення з Кремлем.

Deployment of Russian tactical nuclear weapons in #Belarus proves that Belarus has become just another military district of the Russian armed forces, EU and G7 should impose more sanctions against Russia and Lukashenko’s regime and close all the loopholes in the existing ones