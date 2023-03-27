Глава МЗС Латвії про ядерні плани Росії щодо Білорусі: "Країна стає воєнним округом РФ"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій після заяв Москви про наміри розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Рінкевичс зазначив, що ядерні плани Росії щодо Білорусі є черговою ознакою її зближення з Кремлем.

Deployment of Russian tactical nuclear weapons in #Belarus proves that Belarus has become just another military district of the Russian armed forces, EU and G7 should impose more sanctions against Russia and Lukashenko’s regime and close all the loopholes in the existing ones — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 27, 2023

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для збройних сил ЗС РФ. Євросоюз та Група семи мають застосувати більше санкцій проти Росії та режиму Лукашенка і закрити усі лазівки у вже застосованих обмеженнях", - зазначив міністр закордонних справ Латвії.

Литва також заявила, що вимагатиме нових санкцій у зв'язку з планами Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін у суботу 27 березня порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.