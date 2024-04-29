Главу МЗС Британії розкритикували за робочий тур на розкішному літаку за 42 мільйони фунтів

Главу МЗС Британії Девіда Кемерона розкритикували за те, що він взяв в оренду розкішний літак вартістю приблизно 42 мільйони фунтів стерлінгів для недавньої робочої поїздки Центральною Азією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Минулого тижня Кемерон подорожував на літаку Embraer Lineage 1000 у рамках п’ятиденного туру до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану та Монголії.

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Чартерна фірма Union Aviation, яка експлуатує літак, повідомила на своєму вебсайті, що на цьому судні працює сомельє, який допомагає пасажирам із вибором вин. Також компанія пропонує меню з їжею для "найвимогливіших пасажирів".

Також на літаку є власний обідній стіл і окрема зона відпочинку з подовженими диванами та плазмою.

Тіньова генеральна прокурорка від лейбористів Емілі Торнберрі розкритикувала Кемерона у своєму Twitter (X).

"Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися орендувати літак під час подорожі до кількох країн за один тиждень, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів коштом платників податків на наймання одного із найрозкішніших приватних літаків на ринку", – зазначила вона.

Перед поїздкою Кемерона британський уряд заявив, що міністр закордонних справ використає візит для сприяння можливостям для британського бізнесу та оголосить про 50 мільйонів фунтів стерлінгів нового фінансування для підтримки суверенітету та незалежності держав у регіоні.

Минулого року попередника Кемерона Джеймса Клеверлі розкритикували за рахунок у близько 400 тисяч євро (348 тисяч фунтів стерлінгів), коли він використовував той самий тип літака для восьмиденного туру Карибським басейном і Латинською Америкою.

Главу уряду Ріші Сунака також критикували за його прихильність до авіаперельотів на короткі відстані для подорожей у Великій Британії.

Також уряд Сунака критикували через рішення відправити самого Сунака, міністра закордонних справ Девіда Кемерона й короля Чарльза III на кліматичну конференцію COP28 у Дубаї окремими літаками.