Франція закликала Німеччину спільно зміцнити європейську оборону

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Німеччину разом зміцнювати європейську оборонну промисловість.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, повідомляє DW.

Глава МЗС зазначив, що Париж та Берлін і раніше "реалізовували амбітні проєкти", згадавши серед іншого Європейський план відновлення під час пандемії коронавірусу.

"Як і на кожному етапі будівництва європейської оборони, Франція й Німеччина несуть спільну відповідальність за постановку цілей та швидкі й рішучі дії", – сказав Сежурне.

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Він також закликав до стандартизації систем озброєнь на європейському рівні, щоб домогтися мети, коли військові матеріали могли б використовуватися всіма країнами без будь-яких проблем.

"Це стало б важливим кроком до зміцнення європейської складової НАТО", – пояснив Сежурне.

Глава МЗС додав, що США повинні залишатися близьким союзником Європи, але та повинна мати можливість розвивати свій власний "суверенітет і стратегічну автономію".

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.

У четвер, виступаючи перед студентами паризького університету Сорбонна, Макрон попередив, що Європа зіткнулася з екзистенційною загрозою російської агресії.

Минулого тижня міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню під час церемонії в Парижі затвердили плани спільної розробки бойового танка наступного покоління зі штучним інтелектом і лазерними технологіями.

Німеччина також бере участь у спільному проєкті створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією.