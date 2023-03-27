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Глава МИД Латвии о ядерных планах России по Беларуси: "страна становится военным округом РФ"

Понедельник, 27 марта 2023, 09:06

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям после заявлений Москвы о намерениях разместить в Беларуси ядерное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Ринкевичс отметил, что ядерные планы России в отношении Беларуси являются очередным признаком ее поглощения РФ.

"Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ. Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях", - отметил министр иностранных дел Латвии.

Литва также заявила, что будет требовать новых санкций в связи с планами России разместить ядерное оружие в Беларуси.

Напомним, президент России Владимир Путин в субботу 27 марта сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

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Война с РФ Беларусь Латвия

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