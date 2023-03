Глава МИД Латвии о ядерных планах России по Беларуси: "страна становится военным округом РФ"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям после заявлений Москвы о намерениях разместить в Беларуси ядерное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Ринкевичс отметил, что ядерные планы России в отношении Беларуси являются очередным признаком ее поглощения РФ.

Deployment of Russian tactical nuclear weapons in #Belarus proves that Belarus has become just another military district of the Russian armed forces, EU and G7 should impose more sanctions against Russia and Lukashenko’s regime and close all the loopholes in the existing ones