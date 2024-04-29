WSJ: Німеччина може відмовитись від плану ретельної перевірки інвестицій Китаю

Німеччина розглядає можливість згортання планів щодо посилення державного контролю за китайськими інвестиціями на тлі зусиль західних країн запровадити більш жорсткий підхід до економічної політики КНР.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, рішення про відмову від запланованого закону про перевірку іноземних інвестицій стало більш вірогідним через побоювання, що ретельна перевірка китайських інвестицій може зашкодити зусиллям Берліна з відродження німецької економіки.

Це може викликати занепокоєння західних союзників тим, що Пекін зменшує тиск США та Євросоюзу, спрямований на стримування глобального впливу Китаю, йдеться у матеріалі.

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Відповідний законопроєкт, описаний у документі Міністерства економіки ФРН, з яким ознайомився WSJ, пропонує надати уряду повноваження перевіряти іноземні інвестиції на предмет ризиків для безпеки.

Видання вказує, що це дозволило б німецькому уряду переглядати нові види інвестицій з нуля. Зокрема, йдеться про квантові технології, складні напівпровідники, штучний інтелект та критично важливу інфраструктуру.

Німецькі посадовці, імена яких не називає WSJ, заявили, що Берлін скептично ставиться до пропозиції ЄС перевіряти вихідні інвестиції європейських компаній через додаткову бюрократичну тяганину, яку це створить для бізнесу.

Пом'якшення позиції ФРН щодо протистояння з Китаєм може призвести до розбіжностей з Єврокомісією, яка посилила свій економічний тиск на Пекін та погрожує не допустити компанії з КНР, яких субсидує держава, до участі в тендерах на європейські державні контракти, а також розглядає питання про введення тарифів на імпорт китайських електромобілів.

Раніше міністерка освіти і науки Німеччини Беттіна Штарк-Ватцингер закликала університети ретельно перевіряти будь-які спільні проєкти з Китаєм у світлі нещодавніх арештів за звинуваченнями у шпигунстві.

Нагадаємо, у понеділок у Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, які могли передавати інформацію про військові технології китайській секретній службі. Одним із затриманих виявився помічник депутата Європарламенту від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра.

За словами федерального генпрокурора, Цзяна Г. звинувачують у діяльності як агента іноземної спецслужби в особливо тяжкій справі. Зокрема, слідчі звинувачують чоловіка в передачі інформації про переговори в Європарламенті та шпигунстві за китайськими опозиціонерами в Німеччині. Європарламент тимчасово відсторонив Г. через звинувачення.

Сам Кра заявив, що не збирається йти у відставку після того, як його помічника звинуватили у шпигунстві на Китай.