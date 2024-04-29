Прем'єр-міністр Іспанії оголосить, чи піде у відставку

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес збирається оголосити в понеділок, чи планує він залишитися на посаді на тлі корупційних звинувачень на адресу його дружини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іспанське видання El Pais.

Очікують, що Санчес оголосить своє рішення щодо того, чи буде він продовжувати очолювати уряд, о 11:00 за Мадридом.

Він зробить своє оголошення через кілька днів після того, як заявив, що розглядає можливість піти у відставку через корупційні звинувачення на адресу його дружини.

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Протягом останніх п'яти днів лідер соціалістів був відсутній у громадському житті, щоб обдумати своє майбутнє.

52-річний прем’єр-міністр Іспанії вперше очолив уряд у 2018 році і минулого року забезпечив ще один термін при владі для соціалістів як лідер уряду меншості.

Прихильники його Іспанської соціалістичної робітничої партії закликали Санчеса залишитися. Тисячі людей приїхали з усієї Іспанії на мітинг у Мадриді в суботу, щоб підтримати Санчеса.

Санчес заперечує звинувачення на адресу дружини Бегоньї Гомес. Він каже, що це є частиною тривалої кампанії наклепу на нього та його родину з боку політичних опонентів.

Поки неясно, чи буде Гомес офіційно названа підозрюваною в закритому розслідуванні, яке все ще перебуває на ранніх стадіях. Розслідування ведуть за скаргою групи "Манос Лімпіас", відомої позовами проти уряду.

Прокуратура Мадрида заявила в четвер, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.