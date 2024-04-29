FT: Торік західні банки заплатили 800 мільйонів євро податків у Росії 

Найбільші західні банки, які все ще працюють у Росії, сплатили понад 800 мільйонів євро податків Кремлю минулого року.

Про це йдеться в аналізі видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Сім найбільших європейських банків за активами в Росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про загальний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році.

Ці прибутки були втричі більші, ніж у 2021 році, і були частково згенеровані коштами, які банки не можуть вивести з країни.

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Стрибок прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько 800 млн євро податків у порівнянні з 200 млн євро у 2021 році, показує аналіз видання.

Ці податки, еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік. Вони є прикладом того, як іноземні компанії, що залишаються в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Іноземні кредитори виграли не тільки від вищих процентних ставок, але й від міжнародних санкцій проти російських банків. Такі заходи позбавили конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем і підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні.

Більше половини податкових платежів європейських банків у РФ припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у Росії серед іноземних кредиторів.

Нещодавно група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.