Президент Литви: РФ треба зупинити, поки вона не спричинила ядерну катастрофу

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити Росію, доки вона не спричинила ядерну катастрофу.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Науседа назвав оголошення президента РФ про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі проявом ядерного шантажу.

"Російський ядерний шантаж триває, оскільки Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. І знову - повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу", - написав Науседа.

Russian nuclear blackmail continues as Putin announces plans to deploy tactical nuclear weapons in Belarus.



Once again - complete disregard of international agreements.



The aggressor must be stopped from causing a nuclear disaster.