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Президент Литви: РФ треба зупинити, поки вона не спричинила ядерну катастрофу

Понеділок, 27 березня 2023, 16:56

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити Росію, доки вона не спричинила ядерну катастрофу.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Науседа назвав оголошення президента РФ про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі проявом ядерного шантажу.

"Російський ядерний шантаж триває, оскільки Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.  І знову - повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу", - написав Науседа.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю. 

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

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Ядерна зброя Литва

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