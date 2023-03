Президент Литвы: РФ надо остановить, пока она не вызвала ядерную катастрофу

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить Россию, пока она не вызвала ядерную катастрофу.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

Науседа назвал объявление президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси проявлением ядерного шантажа.

"Российский ядерный шантаж продолжается, поскольку Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. И снова - полное пренебрежение международными соглашениями. Агрессора необходимо остановить, чтобы он не вызвал ядерную катастрофу", - написал Науседа.

Once again - complete disregard of international agreements.



The aggressor must be stopped from causing a nuclear disaster.