Президент Литвы: РФ надо остановить, пока она не вызвала ядерную катастрофу

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить Россию, пока она не вызвала ядерную катастрофу.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

Науседа назвал объявление президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси проявлением ядерного шантажа.

"Российский ядерный шантаж продолжается, поскольку Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. И снова - полное пренебрежение международными соглашениями. Агрессора необходимо остановить, чтобы он не вызвал ядерную катастрофу", - написал Науседа.

Once again - complete disregard of international agreements.



The aggressor must be stopped from causing a nuclear disaster. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 27, 2023

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".

США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.

Подробнее о намерениях РФ по ядерному оружию в Беларуси смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.