Укр Рус Eng

Зеленський запросив лідера демократів у Палаті представників відвідати Україну

Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 09:37 — Христина Бондарєва

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що запросив лідера демократичної меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса відвідати Україну.

Про розмову президент повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Джеффріс відіграв вирішальну роль у допомозі спікеру Палати представників, республіканцю Майку Джонсону прийняти законопроєкт про іноземну допомогу, який включає допомогу Україні на 61 млрд доларів.

Демократи у Конгресі обіцяють підтримати проєкт Джонсона про допомогу Україні

Реклама:

Зеленський зазначив, що подякував Джеффрісу за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні. 

"Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", – повідомив Зеленський.

Також президент розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Остін: США домовляються із союзниками про надання Україні Patriot та інших засобів ППО

Запрошення надійшло через кілька днів після того, як Зеленський заявив, що запросив спікера Джонсона відвідати Україну.

Джеффріс відігравав центральну роль у боротьбі за схвалення іноземної допомоги, тиснучи на Джонсона, щоб він виклав на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, і надаючи голоси демократів.

Джеффріс навіть дозволив демократам у Комітеті з регламенту Палати представників проголосувати за пакет, що стало надзвичайно рідкісним моментом.

Нагадаємо, напередодні у Демократичній партії заявили, що не підтримають відставку спікера Джонсона, якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський США
Реклама: