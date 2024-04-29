Зеленський запросив лідера демократів у Палаті представників відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що запросив лідера демократичної меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса відвідати Україну.

Про розмову президент повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Джеффріс відіграв вирішальну роль у допомозі спікеру Палати представників, республіканцю Майку Джонсону прийняти законопроєкт про іноземну допомогу, який включає допомогу Україні на 61 млрд доларів.

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Зеленський зазначив, що подякував Джеффрісу за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

"Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", – повідомив Зеленський.

Також президент розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Запрошення надійшло через кілька днів після того, як Зеленський заявив, що запросив спікера Джонсона відвідати Україну.

Джеффріс відігравав центральну роль у боротьбі за схвалення іноземної допомоги, тиснучи на Джонсона, щоб він виклав на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, і надаючи голоси демократів.

Джеффріс навіть дозволив демократам у Комітеті з регламенту Палати представників проголосувати за пакет, що стало надзвичайно рідкісним моментом.

Нагадаємо, напередодні у Демократичній партії заявили, що не підтримають відставку спікера Джонсона, якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування.