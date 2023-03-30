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У Швеції вже не переконані, що вступлять у НАТО до липневого саміту

Четвер, 30 березня 2023, 18:23

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у четвер пом’якшив очікування щодо членства країни в Північноатлантичному Альянсі, заявивши, що "сподівається" на ухвалення відповідних рішень до липневого саміту НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агенції TT.

Зазначається, що ще два тижні тому в інтерв’ю мовнику SVT Більстрьом заявив, що "абсолютно переконаний" в отриманні Швецією повноцінного членства в Альянсі на Вільнюському саміті 11-12 липня.

Нині ж, коментуючи ті слова, він визнав, що його очікування вже не такі категоричні.

"Я помітив, що те, що було сказано останніми днями, особливо Угорщиною, означає, що завжди є підстави для того, щоб висловлюватись більш помірковано. Гадаю, "сподіватися" в цьому контексті краще", – заявив очільник МЗС Швеції.

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Він водночас підкреслив, що не бачить "жодної причини" не ратифікувати заявку Стокгольма на вступ до Альянсу.

"Ці причини не мають нічого спільного з шведською заявкою на вступ до НАТО, це щось зовсім інше. Йдеться про погляди ЄС на Угорщину", – сказав Більстрьом, нагадавши, що критика Угорщини з боку Фінляндії не стала на заваді ратифікації її заявки.

Раніше в уряду Орбана заявили, що угорські депутати в обмін на ратифікацію протоколу про вступ Швеції чекають від неї "запевнень" про невтручання у внутрішню політику Угорщини. Міністр закордонних справ Швеції відповів, що Стокгольм не буде давати будь-які зобов’язання Угорщині.

Угорщина і Туреччина залишаються єдиними з 30 країн НАТО, які досі не схвалили заявку Швеції на вступ до Альянсу. Наразі невідомо, коли дві держави можуть це зробити.

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Швеція Розширення НАТО

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