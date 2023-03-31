ЄС засудив Росію за затримання журналіста The Wall Street Journal

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у п'ятницю засудив затримання Росією репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.

"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.



Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.



The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт Гершковича й закликав американців, що перебувають у Росії, якнайшвидше виїхати з країни.

Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо 30 березня вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Раніше в четвер суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.

Видання The Wall Street Journal відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.



