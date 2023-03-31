ЄС засудив Росію за затримання журналіста The Wall Street Journal
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у п'ятницю засудив затримання Росією репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму офіційному Twitter-акаунті Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.
"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - зауважив Боррель.
Він підкреслив, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.
The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023
Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.
The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт Гершковича й закликав американців, що перебувають у Росії, якнайшвидше виїхати з країни.
Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо 30 березня вранці. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".
Раніше в четвер суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.
Видання The Wall Street Journal відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.