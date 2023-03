ЄС засудив Росію за затримання журналіста The Wall Street Journal

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у п'ятницю засудив затримання Росією репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму офіційному Twitter-акаунті Боррель наголосив, що журналісти повинні мати змогу на вільну працю.

"ЄС засуджує затримання Евана Гершковича, журналіста та громадянина США, у Росії. Журналісти повинні мати можливість вільно займатися своєю професією і заслуговують на захист", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що затриманням журналіста російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.



Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.



The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.