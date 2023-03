ЕС осудил Россию за задержание журналиста The Wall Street Journal

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу осудил задержание Россией репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем официальном Twitter-аккаунте Боррель отметил, что журналисты должны иметь возможность на свободную работу.

"ЕС осуждает задержание Эвана Гершковича, журналиста и гражданина США, в России. Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что задержанием журналиста российские власти вновь демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.



Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.



The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.