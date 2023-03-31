ЕС осудил Россию за задержание журналиста The Wall Street Journal
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу осудил задержание Россией репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем официальном Twitter-аккаунте Боррель отметил, что журналисты должны иметь возможность на свободную работу.
"ЕС осуждает задержание Эвана Гершковича, журналиста и гражданина США, в России. Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", - отметил Боррель.
Он подчеркнул, что задержанием журналиста российские власти вновь демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.
The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023
Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.
The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест Гершковича и призвал американцев, находящихся в России, как можно быстрее выехать из страны.
О задержании журналиста The Wall Street Journal стало известно 30 марта утром. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Ранее в четверг суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.
Издание The Wall Street Journal отвергло обвинения РФ в шпионаже и требует отпустить журналиста.