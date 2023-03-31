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ЕС осудил Россию за задержание журналиста The Wall Street Journal

Пятница, 31 марта 2023, 07:44

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу осудил задержание Россией репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем официальном Twitter-аккаунте Боррель отметил, что журналисты должны иметь возможность на свободную работу.

"ЕС осуждает задержание Эвана Гершковича, журналиста и гражданина США, в России. Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что задержанием журналиста российские власти вновь демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест Гершковича и призвал американцев, находящихся в России, как можно быстрее выехать из страны.

О задержании журналиста The Wall Street Journal стало известно 30 марта утром. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Ранее в четверг суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Издание The Wall Street Journal отвергло обвинения РФ в шпионаже и требует отпустить журналиста.

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Боррель Россия Война с РФ США

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