Лідери ЄС 18-19 червня обговорять вступ України до ЄС та санкції проти Росії

Під час засідання Європейської ради 18–19 червня в Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять, зокрема, перспективи вступу України до ЄС, новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії та перемовини про мир в Україні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі на умовах анонімності повідомив причетний до підготовки до саміту посадовець ЄС.

"У порядку денному червневого засідання Європейської ради заплановане обговорення стосунків ЄС з Україною у всіх сферах спільних інтересів. Зокрема, процес вступу України до Євросоюзу та здійснення подальшого тиску на Росію, зокрема, через новий, 21-й пакет санкцій", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Він уточнив, що також учасники Євроради обговорять плани спільної роботи щодо боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Щоб не було "накладок" з самітом G7, який відбуватиметься в Евіані (Франція) з 15 по 17 червня, було вирішено розпочати саміт лідерів ЄС пізно увечері 18 червня та продовжити його 19 червня.

Окрім цього, лідери ЄС обговорять зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході та його вплив на конкурентоспроможність Євросоюзу, обороноздатність ЄС та реалізацію плану "Готовність 2030", недобросовісну конкуренцію з боку Китаю та довгостроковий бюджет ЄС 2028-2034.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 11 травня розповіла, що може увійти в 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала, що перший перемовний кластер для України може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.