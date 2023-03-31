Генсек НАТО: Швеція ще може стати членом Альянсу до липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція все ще може стати членом НАТО до літа попри те, що її заявку не ратифікували дві країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Столтенберг наполягає, що Швеція все ще може отримати схвалення Туреччини після травневих виборів у цій країні.

"Моя мета залишається незмінною: після турецьких виборів, але до Вільнюського саміту, ми також можемо отримати ратифікацію Швеції", - сказав Столтенберг, маючи на увазі щорічний саміт лідерів Альянсу, який відбудеться 11 липня.

Столтенберг підкреслив, що рішення в підсумку залежить від Туреччини. Угорщина також поки не ратифікувала шведську заявку, але Туреччину розглядають як головну перешкоду.

"Ми говоримо про суверенні національні парламенти, і, звичайно, я не можу надати жодних гарантій від їхнього імені", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що, на його думку, Стокгольм зробив все можливе, щоб розвіяти занепокоєння Анкари.

"Швеція виконала свої зобов'язання за узгодженим тристороннім меморандумом. Були важкі переговори, але Швеція довела, що вони посилюють співпрацю з Туреччиною, борються з тероризмом, обмінюються розвідданими, інформацією - і немає ніяких обмежень на експорт зброї зі Швеції до Туреччини", - додав він.

Нагадаємо, парламент Туреччини в ніч проти п'ятниці ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу — Туреччина, таким чином, останньою з усіх країн-членів НАТО зробила цей крок.

Оскільки графік членства Швеції все ще не визначений, голосування Туреччини офіційно роз'єднало заявки двох північноєвропейських країн на вступ до альянсу, які держави подали в травні 2022 року.

Більше про це читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці