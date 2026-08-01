У Польщі відновили пошуки на місці падіння російської ракети через брак фрагмента

Окружна прокуратура в Любліні відновила пошукові заходи в Тарнаві-Колонії на Люблінщині, де у четвер впала російська ракета – детальний лабораторний аналіз показав необхідність пошуку ще одного уламка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У суботу слідчі повернулися на місце події в Тарнаві-Колонії, щоб продовжити процесуальні та технічні роботи. Як повідомив прессекретар Окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак, проведений у четвер огляд із використанням георадара та металошукачів уже дозволив вилучити ключові докази, проте подальший лабораторний аналіз виявив необхідність пошуку ще одного фрагмента об’єкта.

Рішення про розширення зони пошуків зумовлене специфікою місцевості та високою ймовірністю того, що шуканий елемент може перебувати на значній глибині, поза межами досяжності стандартного вимірювального обладнання. Під час суботніх заходів було задіяно спеціалізоване обладнання для глибокого сканування. Територія була ретельно охоронена Військовою жандармерією.

Представники прокуратури заспокоюють громадськість, наголошуючи, що фрагмент, який розшукується, не становить загрози для життя та здоров’я мешканців. Більше того, його знаходження не є ключовим з точки зору самого розслідування, проте має важливе значення для всебічного з’ясування обставин інциденту.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.

Також Туск після інциденту з падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.