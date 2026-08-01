У Польських Татрах загинули двоє туристів

У суботу в Польських Татрах сталися два смертельні інциденти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перший нещасний випадок стався в районі Скрайного Січкового перевалу. Турист зірвався зі стежки в напрямку Бучинової долини.

Про нещасний випадок диспетчерську службу рятувальників повідомили випадкові свідки. Рятувальники прибули на місце, однак врятувати життя туриста не вдалося.

"Найімовірніше, сталося спотикання або ковзання, втрата рівноваги та падіння з великої висоти", – сказав черговий рятувальник

Тіло туриста було транспортовано на борту вертольота TOPR до Закопаного.

Другий нещасний випадок стався під час сходження на схилі вершини Мєгушовецького в районі Морського Ока. Про подію рятувальників повідомив напарник по сходженню жертви.

"Під час сходження сталася трагічна подія. Наразі до нас не надійшли подробиці цього випадку", – повідомив черговий рятувальник TOPR. Тіло чоловіка також було доставлено вертольотом до Закопаного.

Зараз у Татрах дуже багато туристів. У горах панує спека, а висока температура збільшує ризик зневоднення та швидкої втоми організму. Тому перед виходом у гори радять перевірити прогноз погоди, відповідно спланувати маршрут і мати з собою запас води.

Рятувальники звертають увагу, що у вищих частинах гір умови можуть дуже швидко змінитися. На недільне післяобіддя прогнозуються грози.

Нагадаємо, у липні двоє німецьких альпіністів загинули внаслідок двох окремих нещасних випадків в Австрійських Альпах.

Наприкінці червня у німецькій Баварії загинув 19-річний альпініст.