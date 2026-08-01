Рада ЄС з внутрішніх справ збереться для обговорення ситуації в Сеуті

Ірландія скликає засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ для обговорення міграційної кризи у Сеуті.

Про це повідомив Міхол Мартін, прем'єр Ірландії, яка головує в Раді ЄС, передає "Європейська правда".

Засідання відбудеться у вівторок, 4 серпня.

"Як країна, що головує в ЄС, Ірландія скличе у вівторок засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ під головуванням міністра юстиції Джима О'Каллагана для обговорення подій у Сеуті. Ми підтримуємо тісний контакт з усіма державами-членами та інституціями і продовжуємо стежити за розвитком ситуації", – написав Мартін в Х.

Кореспондентці "Європейської правди" повідомили, що засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

Як повідомлялося, 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сеуту, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Іспанії та наголосила, що небезпечні спроби незаконного перетину кордону ЄС мають бути припинені.