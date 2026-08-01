22 країни ЄС вимагають скоординованої відповіді на міграційну кризу в іспанській Сеуті

22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Про це йдеться у листі лідерів держав до керівництва ЄС, опублікованому 1 серпня, повідомляє "Європейська правда".

У листі, адресованому президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в Раді ЄС, висловлюється стурбованість нещодавніми подіями на зовнішньому кордоні ЄС у Сеуті.

Лист підписали лідери Литви, Латвії, Естонії, Італії, Німеччини, Австрії, Чехії, Греції, Мальти, Кіпру, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Швеції, Данії, Болгарії, Бельгії, Фінляндії, Угорщини, Румунії, Словенії та Хорватії.

У листі лідери наголосили на рішучості запобігти спробам контрабандистів порушити цілісність зовнішніх кордонів ЄС. На думку лідерів, не можна допустити, щоб неконтрольовані масові перетини кордону, інструменталізація міграції чи інші гібридні загрози створювали враження, нібито нелегальний в’їзд до ЄС є можливим, а нелегальне прибуття мігранта може перетворитися на легальне перебування.

Підкреслюється, що таке враження спонукатиме до подальших спроб незаконного перетину кордону, підриватиме довіру до спільної міграційної політики та матиме наслідки для всіх держав-членів.

"Події останніх днів вимагають негайної та скоординованої реакції Європи. Ми позитивно оцінюємо те, що Іспанія та Марокко тісно співпрацюють з метою забезпечення швидкого повернення мігрантів, які прибули незаконно, і що значна частина з них уже була повернута. Ми сподіваємося, що за підтримки ЄС поточна ситуація незабаром буде повністю взята під контроль", – йдеться у листі.

З огляду на серйозність ситуації лідери ЄС просять Ірландію, яка головує в Раді ЄС, якнайшвидше скликати позачергове засідання міністрів внутрішніх справ, на якому було б узгоджено скоординовану європейську відповідь, включаючи термінову мобілізацію наявних заходів ЄС та надання необхідної підтримки Іспанії.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сеуту, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Іспанії та наголосила, що небезпечні спроби незаконного перетину кордону ЄС мають бути припинені.