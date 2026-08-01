Сотні тисяч людей вийшли на прайди в Гамбурзі і Амстердамі

Сотні тисяч людей зібралися на вулицях Гамбурга і Амстердама для святкування заходів прайду – через тиждень після теракту в Берліні, коли було скоєно наїзд автомобілем на учасників прайду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Сотні тисяч людей зібралися в Гамбурзі на демонстрацію з нагоди Дня Крістофер-Стріт (CSD). Вони зібралися біля станції метро "Любекер Штрассе" і розпочали марш через район Санкт-Георг у напрямку центру міста. Шістдесят вантажівок слугували мобільними сценами для підприємств, об’єднань, політичних партій та протестантської церкви. Девіз заходу звучав так: "Солідарність із квір-спільнотою. Висловлюємо свою позицію – за майбутнє без страху!"

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У другій половині дня організатори з асоціації "Гамбурзький Прайд" та поліція дійшли згоди, що в акції взяли участь 300 000 людей – за словами організаторів, це рекордна кількість. Атмосфера була мирною та радісною, повідомив речник після початку демонстрації. Інцидентів не відбулося.

Через тиждень після смертоносного нападу на подібний захід у Берліні гамбурзька поліція переглянула план забезпечення безпеки заходу, залучивши вдвічі більше поліцейських, ніж під час минулорічної демонстрації.

У суботу в Амстердамі також проходить традиційний "Парад на каналах" із 80 барвисто прикрашеними човнами – одна з головних подій цьогорічного World Pride. Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен закликав молодих представників ЛГБТ-спільноти, які були присутні на заході, відкрито заявляти про свою сексуальну орієнтацію та ідентичність.

"Камінг-аут" – це нелегко, але як тільки ви зробите цей крок, все стане тільки краще", – сказав Єттен.. 39-річний Джеттен є наймолодшим прем’єр-міністром Нідерландів і першим відкритим геєм.

Амстердамський парад – це чудове свято, сповнене свободи та веселощів, зазначив Єттен. Водночас важливо протестувати проти ворожості. "Ми побачили це на прикладі нападу в Берліні минулого тижня", -зазначив Єттен.

Багатоденний "World Pride" вважається найбільшою подією для світової ЛГБТ-спільноти і вперше проходить у Нідерландах. Організатори очікували близько 500 000 відвідувачів лише на амстердамський парад на човнах. Паради також планувалися у британському приморському курорті Брайтоні та в інших містах.

Минулої суботи в Берліні ісламістський нападник Абдул Баллут наїхав автомобілем на кількох людей і напав на інших, ймовірно, з мачете. Загинула жінка з Польщі, а 31 людина отримала поранення, деякі з них – серйозні. У неділю ввечері 21-річного нападника застрелила поліція.