У Польщі затримали чоловіка, який жорстоко побив українку палицею

У Польщі слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев’яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.

Районна прокуратура в Гдині порушила справу за власною ініціативою щодо злочину, пов’язаного з заподіянням тілесних ушкоджень потерпілій.

"Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженнями на національному ґрунті. У цій справі тривають подальші процесуальні дії", – повідомила в суботу, після 16:30, Поморська поліція.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

У поїзді поблизу Варшави двоє чоловіків чіплялись до українця. Після втручання кондуктора та інших пасажирів кривдників вигнали з вагона, а згодом поліція виписала їм штраф.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".