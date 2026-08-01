Половина німців не вважають свою країну безпечною

Після ісламістського теракту, скоєного на прайді у Берліні, опитування показало, що приблизно четверо з десяти німців почуваються менш безпечно.

Про це свідчить опитування інституту дослідження громадської думки Civey на замовлення Funke Media Group, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Понад половина респондентів (54%) оцінили своє особисте почуття безпеки як незмінне. 7% респондентів зазначили, що їхнє почуття безпеки однозначно або дещо зросло. Один відсоток відповів "Не знаю".

На запитання "Наскільки ви погоджуєтеся з твердженням: "Німеччина – це стабільна й безпечна країна"?", близько половини (51%) респондентів віком від 18 років відповіли, що категорично або дещо не погоджуються. 37% учасників висловили повну або значну згоду. Ще 12% зазначили, що не визначилися.

Для проведення опитування у період з 28 по 30 липня було опитано 5 000 громадян в режимі онлайн.

Нагадаємо, 26 липня німецька поліція застрелила підозрюваного у смертельному наїзді автомобіля на учасників ЛГБТ-прайду в Берліні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

Згодом правоохоронці виявили в телефоні нападника відео, де висловлюється підтримка терористичній організації "Ісламська держава".