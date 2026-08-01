Прем’єр Естонії проти нових внутрішніх кордонів в Шенгенській зоні

На думку прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, Європейський Союз повинен допомогти Іспанії впоратися з міграційною кризою в Сеуті та уникнути фрагментації Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Міхал повідомив, що разом із главами 22 держав-членів Європейського Союзу він надіслав листа президенту Європейської комісії, голові Європейської ради та голові Європейського Союзу щодо необхідності знайти рішення міграційної кризи в Сеуті.

За словами Міхала, Естонія підтримує контрольовану міграцію, але масової нелегальної міграції до ЄС допускати не можна. На його думку, Європейський Союз повинен допомогти Іспанії у захисті зовнішнього кордону.

Прем’єр-міністр наголосив, що поява нових внутрішніх кордонів у Шенгенській зоні не відповідає інтересам Естонії. "Ніхто з нас не хоче повертатися до часів, коли для поїздки суходолом до Центральної Європи потрібно було проходити понад п’ять виснажливих прикордонних перевірок. Шенгенська зона – це велика цінність, яку необхідно зберегти", – заявив Міхал.

"Ми розраховуємо, що країни виконають свої зобов’язання та зупинять міграційні атаки. Естонія вже зараз допомагає іншим країнам зміцнювати зовнішні кордони. Нещодавно ми направили на допомогу до латвійського кордону підрозділ Estpol. У вирішенні міграційної кризи в Сеуті (Іспанія) можуть і повинні допомогти інші європейські країни, Європейська комісія та Frontex. У Європи є ресурси та важелі для забезпечення безпеки зовнішніх кордонів", – додав він.

У свою чергу, голова партії "Вітчизна" Урмас Рейнсалу написав у соціальних мережах, що призупинення дії Шенгенської угоди щодо держави-члена є раціональним заходом для створення нових бар’єрів на шляху нелегальної міграції в критичній ситуації.

Як повідомлялося, 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сеуту, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Іспанії та наголосила, що небезпечні спроби незаконного перетину кордону ЄС мають бути припинені.