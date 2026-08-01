Португалія посилює контроль над південним морським кордоном у зв’язку з кризою в Сеуті

Португальська морська поліція та ВМС посилюють контроль над морським кордоном шляхом регулярних щоденних патрулювань, що здійснюються як з моря, так і з суші, уздовж узбережжя Алгарве на півдні країни у зв’язку з міграційною кризою в Сеуті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

"Ці заходи здійснюються скоординовано та комплексно, що забезпечує розгортання сил як на морі, так і на суші, а також посилює спостереження, виявлення та перехоплення суден, які можуть бути пов’язані з явищами нелегальної міграції або іншими незаконними діями", – йдеться у заяві ВМС Португалії, опублікованій у суботу.

Обидва відомства наголосили, що "забезпечення морської безпеки є спільною місією", та закликали громадськість до співпраці у повідомленні про будь-яку підозрілу діяльність.

У п’ятницю уряд Португалії заявив, що не вважає за необхідне виключати Іспанію зі Шенгенської зони у зв’язку з міграційною кризою в Сеуті та відповідними проханнями деяких європейських країн, а також пояснив, що перебуває в постійному контакті з іспанською владою.

Як повідомлялося, 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сеуту, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Іспанії та наголосила, що небезпечні спроби незаконного перетину кордону ЄС мають бути припинені.