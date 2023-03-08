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Посли G7: робота НАБУ має бути вільною від політичного втручання

Середа, 8 березня 2023, 08:50

Посли G7 після призначення Семена Кривоноса главою НАБУ підкреслили, що робота бюро має бути вільною від політичного та іншого втручання.

Про це йдеться у Twitter японського головування групи послів країн G7 у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Посли привітали Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора НАБУ та пообіцяли стежити за роботою бюро.

"Ми будемо уважно стежити за роботою бюро, яка має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання з огляду на життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє в боротьбі з корупцією в Україні", - повідомляється у Twitter послів G7.

Під час позачергового засідання уряду 6 березня Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Обрання директора Національного антикорупційного бюро було одним ключових кроків на шляху України до ЄС.

У розслідуванні "Схем" Кривоноса пов'язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою. Кривонос пояснював, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.

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G7 (група семи) Вступ до ЄС

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