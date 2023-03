Посли G7: робота НАБУ має бути вільною від політичного втручання

Посли G7 після призначення Семена Кривоноса главою НАБУ підкреслили, що робота бюро має бути вільною від політичного та іншого втручання.

Про це йдеться у Twitter японського головування групи послів країн G7 у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Посли привітали Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора НАБУ та пообіцяли стежити за роботою бюро.

"Ми будемо уважно стежити за роботою бюро, яка має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання з огляду на життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє в боротьбі з корупцією в Україні", - повідомляється у Twitter послів G7.

G7 Ambassadors congratulate Semen Kryvonos on his appointment as the new Director of @nab_ukr. We will closely monitor the Bureau’s performance which must be free from any political and other interference, given the vital role it plays in 🇺🇦’s fight against corruption.