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Послы G7: работа НАБУ должна быть свободной от политического вмешательства

Среда, 8 марта 2023, 08:50

Послы G7 после назначения Семена Кривоноса главой НАБУ подчеркнули, что работа бюро должна быть свободной от политического и иного вмешательства.

Об этом говорится в Twitter японского председательства группы послов стран G7 в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Послы поздравили Семена Кривоноса с назначением на должность директора НАБУ и пообещали следить за работой бюро.

"Мы будем внимательно следить за работой бюро, которая должна быть свободной от любого политического и иного вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине", - сообщается в Twitter послов G7.

Во время внеочередного заседания правительства 6 марта Кабинет министров назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Избрание директора Национального антикоррупционного бюро было одним ключевых шагов на пути Украины в ЕС.

В расследовании "Схем" Кривоноса связывали с действующим заместителем главы ОП Алексеем Кулебой. Кривонос объяснял, что знает Кулебу 8 лет, но его ничего не связывает с ним профессионально.

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G7 (группа семи) Вступление в ЕС

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