Послы G7: работа НАБУ должна быть свободной от политического вмешательства

Послы G7 после назначения Семена Кривоноса главой НАБУ подчеркнули, что работа бюро должна быть свободной от политического и иного вмешательства.

Об этом говорится в Twitter японского председательства группы послов стран G7 в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Послы поздравили Семена Кривоноса с назначением на должность директора НАБУ и пообещали следить за работой бюро.

"Мы будем внимательно следить за работой бюро, которая должна быть свободной от любого политического и иного вмешательства, учитывая жизненно важную роль, которую НАБУ играет в борьбе с коррупцией в Украине", - сообщается в Twitter послов G7.

G7 Ambassadors congratulate Semen Kryvonos on his appointment as the new Director of @nab_ukr. We will closely monitor the Bureau’s performance which must be free from any political and other interference, given the vital role it plays in 🇺🇦’s fight against corruption.