У Нідерландах святкують День визволення від нацистської окупації

По всіх Нідерландах у неділю, 5 травня, тривають фестивалі та інші пам'ятні заходи з нагоди Дня визволення від нацистської окупації у 1945 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

Офіційне відзначення Дня визволення в Нідерландах почалось опівночі 5 травня, коли два ветерани Другої світової війни запалили вогонь національного визволення у місті Вагенінген, де Німеччина у 1945 році підписала документи про капітуляцію.

Фото: NOS

Від цього вогню запалили факели, які близько 2500 учасників естафети понесли на заходи до Дня визволення в понад 100 містах Нідерландів, зокрема на 14 офіційні фестивалі. Голова уряду Нідерландів Марк Рютте теж запалив вогонь не фестивалі в Лімбургу.

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Фото: ЕРА

На фестивалях відвідувачам роздають безкоштовні страви – "супи свободи", які кожен рік готують по-різному, а також показують різні виступи.

Також у Нідерландах існує традиція призначати "послів свободи" – як правило, знаменитостей або громадських діячів, які протягом доби об'їжджають усі 14 фестивалів.

Святкування завершиться традиційним концертом 5 травня за участю короля Віллема-Александра і королеви Максими на річці Амстел в Амстердамі, який транслюватиметься в прямому етері по телебаченню.

Минулого року мери міст у Нідерландах та сім'ї загиблих солдатів звернулися до громадян з проханням вивішувати державні прапори у дні пам'яті належним чином, а не догори ногами, як вони роблять на тлі протестів проти суперечливої політики уряду щодо викидів азоту.