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Лідер Китаю прибув до Франції, починаючи європейське турне

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Новини — Неділя, 5 травня 2024, 17:11 — Олег Павлюк

Голова Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Про це повідомило китайське центральне телебачення CCTV, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

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Як повідомлялось, Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.

Як повідомляли, угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.

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