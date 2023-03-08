Рекордна кількість людей у Франції вийшла проти пенсійної реформи Макрона

У вівторок рекордна кількість французів вийшла на вулиці проти суперечливої пенсійної реформи - масовий протест був вже шостим з січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За даними Міністерства внутрішніх справ, до 1,28 мільйона людей вийшли на вулиці по всій Франції, що є найвищою явкою з початку протестного руху.

700 000 людей вийшли на демонстрацію в Парижі проти пенсійної реформи Фото: afp

Профспілки тим часом стверджують, що кількість демонстрантів становила близько 3,5 мільйона.

Енергетичний сектор, який стоїть на чолі протестів, обіцяє уряду "пекельний тиждень". У п'ятницю працівники всіх атомних електростанцій проголосували за "безперервні" страйки протягом усього тижня. За вихідні виробництво електроенергії знизилося на 5 000 мегават (МВт).

За словами представників профспілок, паливно-розподільчі станції TotalEnergies також оголосили, що блокаду перенесено на середу. Компанія дала зрозуміти, що дефіциту палива наразі не передбачається.

Водночас чотири французькі термінали зрідженого природного газу (ЗПГ) оголосили, що припинять свою діяльність до 13 березня, в той час як працівники всіх 14 газосховищ ще вирішуватимуть, чи залишатися їм закритими щодня.Галузь попередила, що вона може не отримати енергопостачання, необхідного для належного функціонування.

Протестувальники виступають проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, яке вважається суто фінансовим і має нерівномірний розподіл. На їхню думку, реформа найбільше зашкодить тим, хто наближається до пенсії, і найбіднішим верствам населення, які не можуть дозволити собі вийти на пенсію раніше.

Деякі сектори економіки, такі як нафтогазова промисловість, також хочуть зберегти історичні пенсійні системи, які передбачають більш ранній вік виходу на пенсію та більш вигідні умови оплати праці.

Більшість населення (68%) виступає проти пенсійної реформи, а 59% повністю підтримує страйки, як показало загальнонаціональне опитування від 5 березня.

Крім того більшість жителів Франції підтримують ідею регулярних великих страйків, щоб змусити уряд піти на компроміси щодо проєкту пенсійної реформи.

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