Рекордное число людей во Франции вышли против пенсионной реформы Макрона

Во вторник рекордное количество французов вышли на улицы против противоречивой пенсионной реформы - массовый протест был уже шестым с января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

По данным министерства внутренних дел, до 1,28 миллиона человек вышли на улицы по всей Франции, что является самой высокой явкой с начала протестного движения.

700 тысяч человек вышли на демонстрацию в Париже против пенсионной реформы Фото: afp

Профсоюзы тем временем утверждают, что количество демонстрантов составило около 3,5 миллиона.

Энергетический сектор, который стоит во главе протестов, обещает правительству "адскую неделю". В пятницу работники всех атомных электростанций проголосовали за "непрерывные" забастовки в течение всей недели. За выходные производство электроэнергии снизилось на 5 000 мегаватт (МВт).

По словам представителей профсоюзов, топливно-распределительные станции TotalEnergies также объявили, что блокада перенесена на среду. Компания дала понять, что дефицита топлива пока не предвидится.

В то же время четыре французских терминала сжиженного природного газа (СПГ) объявили, что прекратят свою деятельность до 13 марта, в то время как работники всех 14 газохранилищ еще будут решать, оставаться ли им закрытыми ежедневно. отрасль предупредила, что она может не получить энергоснабжения, необходимого для надлежащего функционирования.

Протестующие выступают против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которое считается чисто финансовым и имеет неравномерное распределение. По их мнению, реформа больше всего навредит тем, кто приближается к пенсии, и беднейшим слоям населения, которые не могут позволить себе выйти на пенсию раньше.

Некоторые сектора экономики, такие как нефтегазовая промышленность, также хотят сохранить исторические пенсионные системы, которые предусматривают более ранний возраст выхода на пенсию и более выгодные условия оплаты труда.

Большинство населения (68%) выступает против пенсионной реформы, а 59% полностью поддерживает забастовки, как показал общенациональный опрос от 5 марта.

Кроме того, большинство жителей Франции поддерживают идею регулярных крупных забастовок, чтобы заставить правительство пойти на компромиссы по проекту пенсионной реформы.

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