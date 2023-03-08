Глава МЗС Німеччини прокоментувала можливу причетність проукраїнської групи до підриву газогонів РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках", базуючись на інформації ЗМІ.

Про це вона заявила під час візиту до Іраку, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Звичайно, ми дуже уважно стежимо за будь-якими новими звітами і будь-якими висновками, зробленими різними суб'єктами", - сказала Бербок.

"Але сила конституційної демократії полягає в тому, що офіційні органи, відповідальні за те, щоб пролити світло на щось, можуть спокійно проводити свої розслідування, і що уряд може виносити вердикт на основі їхньої роботи, а не робити передчасні висновки з повідомлень ЗМІ", - додала міністр.

Бербок нагадала, що генеральний прокурор Німеччини відповідає за розслідування саботажу з жовтня 2022 року. Слідчі в Данії та Швеції нещодавно повідомили Раді Безпеки ООН, що їхні розслідування також ще не дійшли до завершення.

Раніше в середу міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.