Ердоган планує обговорити з Путіним завершення війни після переговорів із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести перемовини з правителем Росії Владіміром Путіним щодо завершення російсько-української війни після того, як обговорив це питання з українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі минулого тижня.

Про це Ердоган сказав журналістам під час візиту до Південної Кореї, повідомили в його офісі, передає "Європейська правда".

Турецький президент заявив, що обговорить з Путіним зусилля, спрямовані на завершення війни, щоб "розглянути російський аспект цього питання".

Він вчергове підтвердив готовність Туреччини сприяти продовженню переговорів між РФ та Україною.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб відкрити шлях до миру, і будемо продовжувати це робити. Після цієї зустрічі з паном Зеленським ми хочемо також провести переговори з паном Путіним, щоб розглянути російський аспект цього питання. Тим часом мої колеги, насамперед міністр закордонних справ, проведуть переговори зі своїми партнерами й, сподіваємося, підготують російську сторону до цієї зустрічі", – йдеться у коментарях Ердогана.

На запитання про можливу розмову Путіна та Ердогана речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що наразі конкретних планів немає, але за потреби її можна організувати в стислі терміни.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідував Стамбул, де провів переговори з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Під час зустрічі вони обговорили підготовку до майбутніх переговорів США-Україна-РФ та можливість провести наступні перемовини у Туреччині.

Тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

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